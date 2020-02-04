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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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