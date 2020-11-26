  • BIST 1.336
  • Altın 459,236
  • Dolar 7,8750
  • Euro 9,3672
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani’yi resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı vesilesiyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri El-Sani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Törene, atlı birlikler ve tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler de katıldı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından El-Sani, tören kıtasını selamladı. El-Sani’yi karşılama heyetinde, stratejik komite toplantısına katılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de yer aldı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve El-Sani, anlaşma imza törenine katılacak.

Toplantıda, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, stratejik ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Başkanı Şentop: BM kuruluş misyonlarını yerine getirmekten çok uzak26 Kasım 2020 Perşembe 14:40
  • Bakırköy Belediyesi'ne protesto eylemi26 Kasım 2020 Perşembe 14:40
  • Yaban keçisini vuran kişiye 27 bin 777 TL ceza26 Kasım 2020 Perşembe 14:37
  • Pendik'te 24 kişiye maske cezası26 Kasım 2020 Perşembe 14:36
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den kadrolu işçi alımı müjdesi26 Kasım 2020 Perşembe 14:33
  • Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi sezona hazır26 Kasım 2020 Perşembe 14:26
  • Şehit yakınları ile gazilerden Akıncı Üssü davasının kararına ilişkin değerlendirme: Bir pişmanlık alameti görmedik26 Kasım 2020 Perşembe 14:25
  • Yeni AKM inşaatında son durum26 Kasım 2020 Perşembe 14:08
  • Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Türkiye dünya ortalamalarının üstünde internetle olan bir diyalog içinde26 Kasım 2020 Perşembe 13:52
  • Türk Kızılay ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü26 Kasım 2020 Perşembe 13:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti