Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendini bilen, tarihini bilen gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni"nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız." dedi.
Erdoğan, "Yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz." diye konuştu.
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