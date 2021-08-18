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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm verilerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük deprem dönüşümü hareketinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüm verilerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokunun sürekli olarak artırıldığını bildiren Erdoğan, "2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz. Büyük deprem dönüşüm hareketini kararlılıkla sürdürüyoruz. 81 il 922 ilçemizde 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu konutların 100 bini İstanbul'da yer alıyor. 90 milyar lira yatırım değeri bulunuyor" açıklamasında bulundu.

Depremden ve selden zarar gören Elazığ'da 24 bin 83, Malatya'da 6 bin 262, İzmir'de 5 bin 93, Giresun'da 619 Rize'de 378 konutun inşa edileceğini paylaşan Erdoğan, "Elazığ, Malatya, Bingöl, Giresun, Manisa, Van, Adıyaman, Erzurum, Çanakkale, Afyon, İzmir, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Rize ve Antalya'da 9 bin 478 köy evi ve 3 bin 767 ahır yapıyoruz. Millet Bahçeleriyle ekolojik koridorlarda hem şehirlerimize nefes aldırıyor hem olası afet durumlarında kullanılacak toplanma alanlarını oluşturuyoruz" diye konuştu.

Bugüne kadar 2 buçuk milyon kentsel dönüşümün ve sosyal konutun tamamlandığını paylaşan Erdoğan, "10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizin binalarının yüzde 55'ini güvenli hale getirdik. 150 bin yeni sosyal konutun çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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