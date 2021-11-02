  • BIST 1.535,500
  • Altın 549,03
  • Dolar 9,5350
  • Euro 11,0620
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 17 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davasında kazandığı parayı öğrencilere burs olarak bağışladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat 2018'deki CHP Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını zedeleyici açıklamalar yaptığını, bunun üzerine tazminat davası açıldığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini bildiren Aydın, "Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu'ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aydın, kazanılan tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandığını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 76 ilde cep telefonu kaçakçılarına yönelik 'Sinyal' operasyonu başlatıldı02 Kasım 2021 Salı 11:02
  • Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü02 Kasım 2021 Salı 10:32
  • KKTC, Rum kesimine düzensiz göçle mücadelede iş birliği önerisini yineledi02 Kasım 2021 Salı 10:28
  • Bolu Dağı'nda yoğun sis etkili oluyor02 Kasım 2021 Salı 10:20
  • TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı02 Kasım 2021 Salı 10:14
  • Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı02 Kasım 2021 Salı 10:09
  • Erdoğan'dan taziye mesajı02 Kasım 2021 Salı 10:04
  • TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi02 Kasım 2021 Salı 10:00
  • 'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek02 Kasım 2021 Salı 09:57
  • FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı02 Kasım 2021 Salı 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti