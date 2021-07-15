Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez

TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gece çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkının ödenemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında Meclis'te düzenlenen şehitleri anma programına katıldı.

TBMM'deki törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve bakanlar katıldı.

Erdoğan, bombaların hedefi olan TBMM'de karanfil bıraktı. Törende saygı duruşu yapılırken ve İstiklal Marşı okundu, daha sonra Kur'an tilaveti başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GAZİ MECLİS'TE KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

''Sözlerimin hemen başında ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

''ÇIPLAK ELLERİYLE TANKLARI DURDURAN CESARET ABİDELERİNİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ''

O gece özgürlüğüne ezanına bayrağına devletine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Fedakarlıkları ile o karanlık geceyi kardan aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. O gece çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz.

''15 TEMMUZ DEMOKRASİYE GÖNÜL VERENLERİN ZAFERİDİR''

15 Temmuz milletin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

''HİÇ KİMSENİN BU ŞANLI MÜCADELEYİ ÖNEMSİZLEŞTİRMEYE HAKKI YOK''

Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır. 15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir.''

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI EN HAİN SALDIRILARDANDIR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis'teki programda açıklamalarda bulunuyor.

Şentop'un açıklamaları şöyle:

15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardandır. Aslında bu saldırı şaşırtıcı değildir. Geçmişte de ilk hedef Gazi Meclis olmuştur. Sergiledikleri bu vahşet ile 15 Temmuz'daki darbeciler kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileri gitmişlerdir.

O gece darbeci çeteye karşı dirayetle karşı duran, darbeci uçakları vurun emri veren o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı saygı ile selamlıyorum.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ"

FETÖ ile mücadeleyi zayıflatmak, hafifletmek Türkiye'ye suikast manası taşır. Şunu bir kez daha belirtelim ki, Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek güce sahiptir. Siyaseten güçlenmek, icra mevkiine yükselmek için yabancı güçlere tabi olmak gafillere has bir davranıştır. Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış güç destekli bir işgal girişimidir.

Basiretli liderliği ile ülkemizi o karanlıktan çıkaran liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'den yana tavır alan siyasi parti liderlerine şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize gıpta ile, rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum..