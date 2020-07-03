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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de Levent Camii Temel Atma Töreni’nde "Kimsenin bizim ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik hakkımıza saldırı anlamını taşımaktadır. Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların ve diğer dini inançlara mensup olanların da hakkını hukuku korumaya devam edeceğiz. Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer burasıdır."

Levent'teki camiye "Barbaros Hayrettin Paşa" adını verdiklerini açıklayan Erdoğan, "İnşallah İstanbul'un cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır. Süratle camimizi bitirip, bölgenin, tüm İstanbul'un ve tüm Müslümanların hizmetine sunacağız." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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