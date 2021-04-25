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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, babası Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a başsağlığı diledi

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Tatar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhuma rahmet, Cumhurbaşkanı Tatar ve ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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