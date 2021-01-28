  • BIST 1.474
  • Altın 436,290
  • Dolar 7,3726
  • Euro 8,9242
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 5 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı çalışmaları hakkında, "Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri” törenine katılıyor.

Erdoğan,"Geldiğimizde yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını 5 yaş grubunda yüzde 75'lere kadar yükselttik. Hedefimiz yüzde 100'e taşımaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor." diye konuştu.

Erdoğan, Kovid-19 aşısı çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'da ev yangını: Anne öldü, 3 yaşındaki Okay ve dayısı kurtarıldı28 Ocak 2021 Perşembe 13:43
  • FETÖ'nün kritik ismi yakalandı! MİT'ten müthiş operasyon28 Ocak 2021 Perşembe 13:23
  • Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki mensuplarına 1,5 milyon lira göndermişler28 Ocak 2021 Perşembe 13:18
  • Türkiye 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı28 Ocak 2021 Perşembe 13:17
  • Kastamonu'nun 'beyaz altın'ında ekim dönemi başladı28 Ocak 2021 Perşembe 13:16
  • KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Türkiye'ye getirildi28 Ocak 2021 Perşembe 13:16
  • Telafer'de DEAŞ'ın tahrip ettiği yüzlerce ev onarılmayı bekliyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:05
  • İranlı uzmanlar, Tahran-Washington müzakerelere başlasa dahi yaptırımların hemen kaldırılmayacağını düşünüyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:05
  • Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu: Google'ın reklam hakimiyeti ele alınmalı28 Ocak 2021 Perşembe 13:04
  • Hindistan'da protestocu çiftçiler, 1 Şubat'ta düzenlenecek parlamento yürüyüşünü iptal etti28 Ocak 2021 Perşembe 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti