Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına ilişkin, "Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık." dedi.

Pençe Kartal-2 Harekatına ilişkin Erdoğan, "İlk etapta bütün inlerine, mağaralara gireceğiz demiştik ya 42 terörist bu esnada gebertildi." ifadelerini kullandı.

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