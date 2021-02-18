Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bu gazi mekana hoş geldiniz. Öncelikle sizlerin şahsında tüm gençlerimizin milletimiz ve tüm İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyorum.

Bu program bize spor ile eğitim öğretimin birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğu bir kez daha göstermiştir. Bizim çocukluğumuzda spor özen gösterilmez sporla uğraşan çocuklar adeta hayta olarak gösterilirdi.

Halbuki gelişmiş ülkelerde spor etkinlikleri eğitim ve öğretim hayatının ayrılmaz bir parçası olarak görülür. Dünyanın bir çok noktasında akademik başarı ile spordaki başarının bir arada gittiğini görüyoruz.