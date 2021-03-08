Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Ülkemizi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracak, 2053 vizyonunu evlatlarımıza miras bırakacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Toplam üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon." diye konuştu.

Erdoğan, "Hayatın diğer alanlarında olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan, insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da sırtını dönmüş olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kadın hakları konusunda güya ileri sayılan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekilerden katbekat fazla olduğu gerçeğini görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi, milletimizin bizatihi kendisidir." dedi.

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