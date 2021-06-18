Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Buradan vereceğimiz iş birliği mesajı dünyaya dalga dalga yayılacaktır.
Dijital diplomasi bu dönemin en önemli kazanımları arasındadır.
Yerli aşı çalışmalarımızı insan odaklı yürütüyoruz. Aşımızı da tüm insanlıkla paylaşacağız.
Geçmişin dar kalıplarıyla günümüzün sorunlarına çözüm bulamayacağımız açıktır.
Adaletin bulunmadığı yerde çatışma, gerilim ve şiddet eksik olmaz.
Hakkı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz.
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