Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Siber olaylara müdahale merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin her türlü siber tehlikeye karşı çok daha hazırlıklı hale geldiğine inanıyorum.Bilgi ve teknoloji sektöründe ülkemizde yapılan yatırım 100 milyar dolara yaklaştı.Hedefimiz ülkede kapsanmadık yer bırakmamak. Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ı bu amaçla ürettik. ULAK’ın kullanıldığı baz istasyonu sayısı ise henüz bin civarındadır. Tüm mobil operatörlerimizi ULAK’ı daha etkin kullanmaya davet ediyorum.

ÇOK ÖNEMLİ 5G ÇAĞRISI

Önümüzde 5G süreci var. 5G’de daha yüksek yerlilik oranına ulaşmak zorundayız. 5G’nin etkileyeceği tüm sektörlerle ilgili çalışmalar yürütüp hazır hale gelmeliyiz.Tüm mobil operatörleri yerli baz istasyonumuzu kullanmaya davet ediyoruz. 5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize büyük maliyeti var. Yerli 5G alt yapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz.