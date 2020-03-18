Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık hiçbir şeyin eskisi gibi gidemeyeceğinin ortada olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Batı, yıllarca temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek ama aslında başından savarak vatandaşını sahipsiz bırakmıştır. Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz. Bugün itibarıyla dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine, hastalıktan dolayı ölen kişi sayısı 8 bine yaklaşmıştır. Türkiye, en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıklarının, tatil süreleri göz önünde bulundurularak hazırlanacağını söyledi.

"LGS ve YKS gelişmelere göre ertelenebilir"

Erdoğan, "(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 20 bin öğretmenin daha atamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"Hiç kimse, tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19'dan en iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Hiç kimse, tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir." dedi.

Erdoğan, açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edilmesi durumunda evde kalma süresinin 3 haftayla sınırlı tutulabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdüdü:

"Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. İstanbul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız."