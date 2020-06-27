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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldığı ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın (Ergene) korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi." dedi.

"Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık." ifadesini kullanan Erdoğan, "1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinen 24'ü hizmete girdi." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene 1 ve Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesislerinin de önümüzdeki ağustos ayında faaliyete başlayacağını söyledi.

Erdoğan, "(Tünel açma makineleri) Türkiye, dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir." dedi.

"İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı (Ergene Havzası Eylem Planı) yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Projenin (Ergene) diğer tünelinin de tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi'ni de inşallah bu sene içinde tamamlayacağız." ifadesini kullanarak, "Yaptığımız bu yatırımlarla Ergene Nehri'nin su kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve suyun temiz akmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

"Ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde"
Sanayi tesislerinin büyük bir kısmının salgın döneminde de üretimlerini sürdürdüğünü belirterek, "Salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm öncü göstergeler, ülkemizin çok ciddi bir sıçramanın eşiğinde olduğuna işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

"Yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan asla taviz vermeden hedeflerimize doğru yürümekte karalıyız." diyen Erdoğan, "Mart ayında başlayan, nisanda tüm ağırlığıyla süren, mayıstan itibaren yavaşlayan bu salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürede telafi edebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kıdem tazminatı konusu 
"İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır." şeklinde konuştu.

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