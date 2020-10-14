  • BIST 1.181
  • Altın 484,748
  • Dolar 7,9330
  • Euro 9,3053
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 24 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM, kurucu vasfı ve zengin temsil yelpazesiyle ülkemizin ortak vicdanını da temsil ediyor. Bu çatı altında, teröre bulaşmaması ve hukuka uygun davranması şartıyla her siyasi görüşün yeri, anlamı ve söz hakkı vardır." dedi.

Erdoğan, "AB ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız." diye konuştu.

"Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır." diyen Erdoğan, "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir, bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer dünyada insan hakları varsa, demokrasi varsa ve siz de 30 yıldır bu Minsk üçlüsünün içinde bu sorunu çözmekle görevliyseniz yapmanız gereken nedir, oyalama değil, bu müzakereleri bitirip bu toprakları sahiplerine vermektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'li Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz12 Ekim 2020 Pazartesi 15:34
  • AK Parti'den 'Çevre Ajansı' teklifi12 Ekim 2020 Pazartesi 11:44
  • KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı11 Ekim 2020 Pazar 09:29
  • Akşener: Türkiye, mutlaka ateşkes masasında olmalı10 Ekim 2020 Cumartesi 19:24
  • Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Oktay'dan, Erdoğan'ın 'Eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımına destek09 Ekim 2020 Cuma 09:01
  • İYİ Parti'de liste krizi, grup toplantısına da yansıdı06 Ekim 2020 Salı 11:47
  • Bahçeli: Ermenistan devleti bir kez daha zulüm saçan yüzünü göstermiştir04 Ekim 2020 Pazar 16:15
  • Tuma Çelik için karar: Dokunulmazlığı kaldırılıyor02 Ekim 2020 Cuma 13:56
  • Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı30 Eylül 2020 Çarşamba 13:02
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine mektup30 Eylül 2020 Çarşamba 09:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti