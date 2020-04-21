Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak, dünyanın tamamı gibi, koronavirüs salgını ile yoğun bir mücadele içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, İkinci Dünya Savaşından beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu salgın, ekonomik sonuçları itibariyle İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim diğer ülkelerden farkımız, hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip bulunmamız hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olmamızdır." açıklamasında bulundu.