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Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Atatürk Anıtı’a çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreni öncesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa Atatürk Anıtı’a çelenk bıraktı

Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı: “Aziz Atatürk, bugün hem Kıbrıs Türk halkıyla güç ve gönül birliği içinde gerçekleştirdiğimiz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıl dönümünü kutlamak hem de mübarek Kurban Bayramımızı idrak etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyiz. Ada’yla ilgili kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret Anavatan Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin huzuruna, refahına ve istikbaline verdiğimiz önemin bir nişanesidir. Türk milleti nasıl 47 sene önce katliam tehdidiyle karşı karşıya bırakılan Kıbrıs Türk halkının imdadına koşmuşsa bugün de yarın da elindeki tüm imkânlarla Kıbrıslı kardeşlerinin yanında olmayı sürdürecektir. Kıbrıs Türkü’nün hak, adalet ve özgürlük davasını uluslararası planda da zafere taşıyana kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar da anıt özel defterini imzaladı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti: “Yüce Atatürk; ilke, düşünce ve mücadelenizden güç ve ilham alan Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle yürüttüğü direnişini zaferle sonuçlandırmış, bu direnişi 20 Temmuz Barış Harekâtı ile taçlandırmıştır. Huzurunda bir kez daha söz veriyoruz; devletimizden, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının yeniden doğuşu olan 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 47. yıl dönümünde sizden güç olarak mücadelemize devam ederken, ilkelerinizden ve gösterdiğiniz aydınlık yoldan ayrılmayacağız. Sizi rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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