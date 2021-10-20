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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah​​​​​​​ ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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