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Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya alan cimnastikçileri kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalya alan cimnastikçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde cimnastikçileri kabul etti. Erdoğan'ın kabul ettiği milli sporcular arasında, Mersin Halka Avrupa Şampiyonu Mersin Takım büyükler Avrupa ikincisi İbrahim Çolak, Mersin Atlama Masası Gençler Avrupa üçüncüsü Bora Tarhan, Kiev 3 Çember 2 Labut Avrupa şampiyonu Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar, Defne Alpaslan ile İrem Ökçün de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen sporcular arasında, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı da yer aldı.

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