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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni”nde video konferans yoluyla konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir." dedi.

Erdoğan, "Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir."  diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "KKTC'yi siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemin eşit ve onurlu bir üyesi haline getirene kadar mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız." dedi.

"Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir"
Erdoğan, "Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"(Maraş) Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'ta artık eskilerin 'zor oyunu bozar' dediği yere doğru gidiyoruz"
Erdoğan, "Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücünün de desteğiyle Kıbrıs'ta artık eskilerin 'zor oyunu bozar' dediği yere doğru gidiyoruz."  dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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