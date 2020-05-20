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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisin yeni döneminde yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Meclisin yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclisin yeni döneminde yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü daima rehberiniz olmalıdır." dedi.

Erdoğan, "İnşallah Meclisin yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız." diye konuştu.

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