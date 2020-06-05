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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Son 18 yıldır ülkemiz, yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği görünüm sergilemiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik"
Erdoğan, "Biz salgın döneminde, büyük devlet olduğumuzu hamdolsun tüm dünyaya gösterdik." dedi.

"Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz." diye konuştu.

Ilısu Barajı'na Veysel Eroğlu'nun adı verildi
Erdoğan, Ilısu Barajı'na eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun adının verildiğini bildirdi. 

"Libyalı kardeşleriyle verdikleri mücadelede hedeflenen planlara doğru yürüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Askerimiz) "Son birkaç gün içerisinde Libya'da Libyalı kardeşleriyle verdikleri mücadelede hedeflenen planlara doğru yürüyor." dedi.

"Cumartesi-pazar kısıtlaması kaldırılmıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi-pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Böylece halkım cumartesi-pazar da artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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