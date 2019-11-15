Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç sonu değerlendirmeler yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020'ye katılmayı garantileyen A Milli Takımımızı tebrik ederek değerlendirmelerde bulundu.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Milli Takımımız, Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele 0-0 sona verdi ve A Milli Takımımız, son maç öncesinde EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

"GENÇ DİNAMİK BİR TAKIMIMIZ VAR"

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonrasında maçı izlemek staddaydı. A Milli Takımımızı değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Uzun, yorucu bir yolculuk ama milli maçımızı izleyelim ve bu anı birlikte yaşayalım istedik. Şu anda Fransa ile yarışıyoruz ama Fransa'nın da Arnavutluk ile maçı var. Bu akşam öyle ya da böyle 1 puanı aldık. Çok genç, dinamik bir takımımız var. Gerek defansta, gerekse ofansif olarak gayet güzel ataklarla rakiplerin korkulu rüyası haline gelebiliyor. Bundan dolayı başta Şenol hocamızı ve teknik kadroyu kutluyorum. Sporcularımızı kutluyorum. Milletimiz için hayırlı olsun." dedi.

SOYUNDA ODASINDA MİLLİLERİ TEBRİK ETTİ

Maç sonu A Milli Takımımızı tebrik eden Erdoğan, soyunma odasında millilerimizle görüştü.