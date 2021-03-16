Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır halkı bizimle ters düşmez

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'la diplomatik temasların başlamasına ilişkin, "Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna- Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası yaptığı görüşmenin ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Bosna Hersek'te koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek, "Dost kara günde belli olur' anlayışıyla salgının başından itibaren Bosna Hersek'in yanında olduk, inşallah bundan sonra da bu tavrımızı muhafaza edeceğiz. Bu vesileyle de bu seyahatin ardından 30 bin faz aşıyı da Bosna Hersek'e göndereceğiz" dedi.

İkili ticaret hacminin, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 9 kattan fazla artış gösterdiğini kaydeden Erdoğan, "2020 yılında 650 milyon dolara ulaşmıştır. Şüphesiz iki ülkenin potansiyeli bu seviyenin kat be kat üzerindedir. Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Görüşmelerimizde bir dostluk, istikrar ve kalkınma projesi olan Saraybosna- Belgrad otoyolu projesinde gelinen aşamayı da ele aldık. Bu projenin Sırbistan ayağının temelini 2019'da hep birlikte atmıştık. Projenin Bosna- Hersek boyutunu hızlandırma konusunda neler yapabileceğimizi konuştuk" diye konuştu.

Konsey Başkanı ve üyelerini haziran ayında Antalya'da gerçekleştirecekleri Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesine davet ettiğini belirten Erdoğan, "Müteakip toplantısını Saraybosna'da yapmayı kararlaştırdığımız Türkiye- Bosna- Hersek- Sırbistan üçlü zirvesini de şartlar el verdiğinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

DODİK: DAHA UZUN YILLAR TÜRK HALKININ BAŞINDA OLMALI

Konuk lider Dodik ise Türkiye Bosna- Hersek ilişkilerinin herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "Biz maalesef bu aşıları temin edemedik. Maalesef global sistemler yüzünden Bosna Hersek'te aşıları temin edemedik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir saygı duymak ve burada göstermek istiyorum. Büyük bir lider" dedi. Erdoğan'a sağlık dileyen Dodik, "Daha uzun yıllar Türk halkının başında olmalı. Türkiye için istikrar sağlayacaktır" diye konuştu.

'KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL'

İki lider açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la diplomatik temasların başlamasıyla Doğu Akdeniz'de yeni gelişmeler bekleyip beklemediğinin ve Yunanistan ile istikşafi görüşmeler devam ederken Sakız adasında askeri tatbikat düzenlenmesine ilişkin değerlendirmesi sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde öncelikle, Türkiye'nin kararlığı aynen devam ediyor. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil. Son olarak da bu konuda çok ciddi açıklamaları Dışişleri Bakanlığımız yaptı. Savunma Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar var. Tabi Mısırla ilgili konuya gelince, Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Şu anda da onlar aslında bir geçici sanki, yanlışlığın tezahürü geliyor bana. Bunun yanında yeni bir gelişme Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan ile ortak tatbikatı söz konusu. Bir diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var. O da son gelişmeler. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ben bölgede Türkiye'siz bir sürecin bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım."