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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mucizenin adı Ayda... Geçmiş olsun güzel yavrum

Erdoğan, 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Ayda Gezgin için paylaştığı mesajında "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mucizenin adı Ayda... Geçmiş olsun güzel yavrum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Ayda'nın fotoğrafıyla paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."

Kaynak: Haber Kaynağı
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