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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz bizim sorumluluğumuzu daha da artıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz bizim sorumluluğumuzu daha da artıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, konuşmasında, "Terör örgütünün şehir eşkıyalarına 'arkadaş' diyenler bugün devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca 'militan' iftirası atıyor." diyerek, "Bölücü örgütün uzantılarıyla kurduğu ittifaktan dolayı CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz bizim işimizi kolaylaştırmıyor, bilakis sorumluluğumuz daha da artıyor." ifadesini kullandı. 

"Muhalefetin akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasisi adına endişe verici. Bu, CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin göstergesi." diyen Erdoğan, "2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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