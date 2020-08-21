Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti. Burada Erdoğan müjdeyi açıklayacak. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak ne açıklayacak sorusunun cevabını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıklıyor. Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı saate dakikalar kalırken, tahminler petrol veya doğalgaz bulunduğu yönünde yoğunlaşmış durumda. Erdoğan'ın müjdeyi cuma namazı sonrası Dolmabahçe'de açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı şöyle demişti: "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi bugün İstanbul'da cuma namazı sonrası saat 15'de açıklayacağı ifade ediliyor.

Şimdi tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası, Dolmabahçe'ye hareket etti. Erdoğan'ın müjdeyi burada açıklaması bekleniyor.

Bu arada, Erdoğan'ın açıklamasının ardından herkes müjdenin ne olduğunu merak ederken, sosyal medya 'Petrol ve doğal gaz bulundu' iddialarıyla çalkalanmaya başlamıştı.

Reuters ve Bloomberg haber ajansları ise açıklamanın Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili olacağını ileri sürmüştü. Euronews de bu kaynağın Akdeniz olduğunu ifade etmişti.

Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde olarak ne açıklayacak sorusunun cevabını merak ediyor.

Kaynak: Gazeteilksayfa.com