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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi' açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi' açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklayarak "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı.

"Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir." diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir. Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk." dedi.

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"Fatih Sondaj Gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti"
"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

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"Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız"
"İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." diye konuştu.

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"Gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir."

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