Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklıyor: Petrol mü doğalgaz mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklıyor. Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı saate dakikalar kalırken, tahminler petrol veya doğalgaz bulunduğu yönünde yoğunlaşmış durumda. Erdoğan'ın müjdeyi Dolmabahçe'de açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıklıyor . Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı saate dakikalar kalırken, tahminler petrol veya doğalgaz bulunduğu yönünde yoğunlaşmış durumda. Erdoğan'ın müjdeyi cuma namazı sonrası Dolmabahçe 'de açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı şöyle demişti: "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde yi bugün İstanbul'da cuma namazı sonrası saat 15'de açıklayacağı ifade ediliyor.

Şimdi tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda.

Erdoğan Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası, Dolmabahçe'ye hareket etti.

Erdoğan'ın müjdeyi burada açıklaması bekleniyor.

Bu arada, Erdoğan'ın açıklamasının ardından herkes müjdenin ne olduğunu merak ederken, sosyal medya 'Petrol ve doğal gaz bulundu' iddialarıyla çalkalanmaya başlamıştı. Reuters ve Bloomberg haber ajansları ise açıklamanın Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili olacağını ileri sürmüştü. Euronews de bu kaynağın Akdeniz olduğunu ifade etmişti.

PKK VEYA ÇİN TAHMİNLERİ DE YAPILIYOR

Öte yandan Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, çok başka tahminleri gündeme getirdi. Pekin, bir tv kanalında katıldığı canlı yayında bölücü terör örgütü PKK'nın kendini lağvetme kararı almış olabileceğini ve müjdenin bu olabileceğini belirtti. Pekin ayrıca, müjdenin Çin'le çok büyük bir maddi kaynak anlaşması yapılmış olması da olabileceği tahmininde bulundu.