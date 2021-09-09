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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 15 bin yeni öğretmen atanacak

Müjdeyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 15 bin yeni öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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