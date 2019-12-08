Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı) İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan kararların tatbik edilmesi, uygulamaya dönüşmesi de gerekir. Bu açıdan tartıştığımız, konuştuğumuz ve karara bağladığımız hususları hep birlikte kuvveden fiile getirmemiz son derece önemlidir." diye konuştu.

Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yüzde 21'i yani 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor." dedi.

"Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz"

Erdoğan, "En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz." şeklinde konuştu.

"Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Tahkim Merkezi'nin kuruluş prosedürünü tamamladık. İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezi'ni faaliyete geçireceğiz." dedi.

"Bu sene 50 milyon aşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz"

Erdoğan, "Turizmde 2018'de 46 milyon ziyaretçiyle en çok turist çeken 6.ülke konumuna geldik. Bu sene 50 milyon aşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

"Türk ekonomisinin temelleri son derece güçlü"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır." dedi.

Erdoğan, "Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifemizdir." dedi.

Erdoğan, "Ülkemize doğrudan yatırımların artması için ne gerekiyorsa imkanlarımız dahilinde maddi ve manevi bütün destekleri sağlıyoruz." diye konuştu.

"Kardeş Arnavutluk'un yaralarının sarılması için destek olmanızı istirham ediyorum"

Erdoğan, "Bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari iş birliğimizi olumsuz etkilememesi için çok büyük hassasiyet gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza talimatı verdim." dedi.

Erdoğan, "İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli maddi ve tarihi şartlar son derece elverişlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden kardeş Arnavutluk'un yaralarının kısa sürede sarılması için elinizdeki tüm imkanlarla destek olmanızı istirham ediyorum." diye konuştu.