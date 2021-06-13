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Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"Göç baskısına da maruz kalıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmiyoruz aynı zamanda doğu-batı yönünde yoğun bir düzensiz göç baskısına da maruz kalıyoruz."

NATO Zirvesi
Erdoğan, NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz." diye konuştu.

"Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz. NATO'nun yüzleştiği sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak kritik sorumluluklar üstlendik, üstleniyoruz."

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri
Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, bölgemizin barış, refah ve istikrarının teminatıdır." ifadesini kullandı.

Biden ile görüşme
Cumgurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Biden ile bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak ve birinci derecede Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Biden ile görüşme alanımız çok geniş. Birçok dedikodular vesaire içeride dışarıda oldu, bunları geride bırakıp, neler yapabiliriz, neler yapacağız bunları konuşmamız lazım. ABD ile savunma sanayisine yönelik birçok masa üstünde kalan konular var. Bunların da en önemlisi F-35 konusudur."

Kaynak: Haber Kaynağı
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