Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'nun kendini güncellemesi kaçınılmazdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı için Londra'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

"NATO'da değişimi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz." dedi.

Erdoğan, "Üye ülkelerin alternatif aramak yerine NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

"DEAŞ'ı bozguna uğratan tek ülkeyiz"

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinin kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz. Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir."

Termik santrallerle ilgili düzenleme

Erdoğan, termik santrallerle ilgili düzenlemeyi veto etmesine ilişkin, "İnsanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız." değerlendirmesinde bulundu.