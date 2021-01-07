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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin öncü ismi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret ediyor. Sürpriz görüşme Asiltürk'ün Ankara'daki evinde gerçekleşiyor.

Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Oğuzhan Asiltürk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4-5. Dönem Ankara, 9-10-11. Dönem'de de Malatya milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi-Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eyül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı.

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