Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı.



Erdoğan, tüm üye ve teşkilat mensuplarının bayramını tebrik ederek "Yine sizlerin nezdinde 83 milyon vatandaşımızın her birinin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Rabb'imden bizlere, bayramları bayram gibi geçireceğimiz nice güzel günler göstermesini niyaz ediyorum. Büyüklerimizle akrabalarımızla dostlarımızla arkadaşlarımızla içimizden geldiği gibi kucaklaşamayıp bayram sevincini buruk yaşamış olsak da umudumuz tüm gücüyle ayaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin küresel salgın sürecini başarıyla yönettiğini ve sonuca yaklaştığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu vesileyle Arife Günü'nden bayram bitimine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız fedakarlığın karşılığını inşallah hep birlikte fazlasıyla alacağız."

Erdoğan, sadece Türkiye'nin bu krizin üstesinden gelmesinin yetmediğine işaret ederek, "Dünyanın tamamıyla birlikte salgını yenmemiz gerekiyor. Bunun için 'yeni normal' dediğimiz, yaşadığımız döneme mahsus bir hayat biçimine kendimizi alıştırmak mecburiyetindeyiz. 'Maske kullanımı, fiziki mesafeye riayet, temizliğe dikkat etme' olarak özetleyebileceğimiz bu hayat biçimiyle salgın dönemini en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir an önce üretimini ve istihdamını artırmaya ve hedeflerine kilitlenmeye ihtiyacının olduğunu belirten Erdoğan, "Salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacağı anlaşılan küresel sistemde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için bunu başarmak zorundayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 18 yıldaki tüm reformlarına, kalkınma hamlelerine, zaferlerine imza atan AK Parti'nin gelecek yeni döneminde lokomotif olmayı sürdüreceğini söyledi.

Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, sanayide, teknolojide, ulaşımda, enerjide ve diğer tüm alanlarda ülkeye kazandırdıkları hizmetlerin öneminin her krizde biraz daha anlaşıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları son 2,5 aydır yaşananlarla ortaya çıkmıştır. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere bugüne kadar hizmete aldığımız dev eserlerle önümüzdeki günlerde açılışlarını yapacağımız hastaneler sağlık altyapımızı daha da güçlendirmiştir. Aynı şekilde dünyada örneği olmayan kapsamdaki genel sağlık sigortası ile yine çok gelişmiş sosyal yardım ve destek sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir."

"AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar, tekrar anlatmalıyız"

Erdoğan, "Tek parti devrinden bugüne bir arpa boyu yol kat edememiş CHP zihniyetinin eserleriyle değil, milletimizin değerleriyle saldırılara geçmesi boşuna değildir. Geçtiğimiz cuma günü sizlerle telekonferansla yaptığımız toplantıda, CHP'nin gerçek yüzünü bir kez daha sergileme imkanı bulmuştum. AK Parti'nin demokraside ve ekonomide ülkemize kazandırdıklarını bıkmadan, usanmadan, üşenmeden tekrar, tekrar anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Eğitimde çocukları 70 - 80 kişilik sınıflardan kurtarırken, üniversite kapılarında yaşanan yığılmaları nasıl önlediklerini millete ve gençlere anlatmalarının önemine işaret eden Erdoğan, öğretmen sayısını 672 bin ilave ile 967 bine, derslik sayısını 316 bin ilave ile 589 bine yükselttiklerini anlatmaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sayısını 131 ilave ile 207"e akademik personel sayısını da 100 bin ilave ile 170 bine ulaştırdıklarını anlatmaları gerektiğini aktararak, "Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdığımızı gençlerimize anlatmalıyız. Öğrencilerimize lisansta 550 lira... Nereden geldik buraya? 45 liradan. Yüksek lisansta 1.100 lira, doktorada ise 1.650 lira kredi burs desteği verdiğimizi, yurtlardaki öğrencilere aylık 420 lira beslenme yaptığımızı anlatmalıyız." diye konuştu.

"Sağlıkta hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine çıkarttık"

Erdoğan, öğrencilerin barınma sorununu çözmek için yurtlardaki yatak sayısını 182 binden 677 bine ulaştırdıklarının, ilk ve orta öğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilere ders kitaplarını ücretsiz olarak verdiklerinin anlatılması gerektiğini söyledi.

Sağlık ve adalet alanında gerçekleştirilen yatırımlara değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sağlıkta hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttığımızı anlatmalıyız. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine, toplam sağlık çalışanı sayımızı ise 378 binden 1 milyon 25 bine yükselttiğimizi anlatmalıyız. Adalet hizmetlerinde mevzuattan alt yapıya, ceza infaz kurumlarından yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat ettiğimizi anlatmalıyız. Hakim, savcı sayımızı iki kattan fazla artışla 21 bine, yardımcı personel sayısını 51 binden 138 bine çıkarttığımızı anlatmalıyız. İstinaftan ihtisaslaşmaya, ombudsmanlıktan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkına, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasından askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi reform yaptığımızı anlatmalıyız."

"Hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız"

Güvenlik alanında yürüttükleri çalışmaları da anlatan Erdoğan, "PKK, YPG'den DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar ülkemize saldırması için beslenip, büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız. Aynı şekilde organize suç örgütlerine de göz açtırmadığımızı anlatmalıyız. Milli Savunma, İç İşleri ve Dış İşleri Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu geliştirdiğimizi anlatmalıyız." diye konuştu.

Ulaştırma ve alt yapı çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğuna 21 bin kilometre ilave ile 27 bin kilometrenin üzerine, otoyol uzunluğunu 1.346 kilometre ilave ile 3 bin 60 kilometreye çıkardıklarının anlatması gerektiğini vurguladı.

Karayolları üzerindeki tünellerin sayısını 298 ilave ile 381'e, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 500 kilometreye yükselttiklerinin de anlatılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Ovit Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu gibi mega projelere Kanal İstanbul'u ekleyeceğimizi anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

TOKİ vasıtasıyla 4 milyona yakın vatandaşın yaşadığı 725 bin güvenli konutu tamamlayıp, sahiplerine teslim ettiklerinin anlatılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde ev sahibi olmayan dar ve orta gelirli hiçbir vatandaşımız kalmayıncaya kadar sağlıklı ve kimlikli sosyal konut üretimini sürdüreceğimizi anlatmalıyız. Son dönemdeki en önemli projemiz olan 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi yapacağımızı anlatmalıyız. Enerjide kurulu gücümüzü 57 bin megawatt ilave ile 92 bin megawatta yükselttiğimizi anlatmalıyız. Son iki yılda kullanıma aldığımız kurulu gücün yüzde 73'ünün yenilenebilir enerjiye dayalı olduğunu anlatmalıyız."

Türkiye'nin, savunma sanayiden spora, turizmden dış politikaya kadar her alanda benzer başarı öykülerine sahip olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bunları her platformda her fırsatta her vesileyle anlatmalıyız. Hizmetten nasibini alamamış olanların, yerli ve milli her şeye düşmanlık sergileyerek ayakta kalma çabasını ise milletimizin takdirine bırakacağız. Milletimizin özellikle bize olan güvenine ve yeri geldiğinde canı pahasına verdiği desteğe layık olduğumuz için Rabbi'mize hamd ediyoruz.

Depremden salgına, Suriye ve Libya'daki gelişmelere kadar pek çok sınamayı yeni yönetim sisteminin verdiği imkanlar sayesinde güçlü bir şekilde göğüslemeyi başardık. Milletimize çok iyi bir şekilde anlatmamız gereken hususlardan biri de budur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve bu sistemin ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar diğer faaliyetlerimizin yanı sıra bu hususta da yoğun gayret içinde olmalıyız. Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var. Hep birlikte, hasbi bir şekilde, buraya dikkat edin hesabi değil, hasbi bir şekilde çalıştığımız ve elimizden gelen çabayı gösterdiğimizde, milletimizin desteğinin yanımızda olacağından şüphem asla yoktur. Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet yolculuğumuzda bir sonraki hesap verme vakti olan seçimlere kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok."