Cumhurbaşkanı Erdoğan: Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ ile bizim kadar mücadelesi olmayan kişiler artık bu orta oyununu bir kenera bırakmalıdır. Türkiye’nin gücü, gerekiyorsa, Suriye’yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir." dedi.

"Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ ile gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir. Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işaretidir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza "İlk hedefiniz Akdeniz" diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir." dedi.

"Sevgili peygamberime hakaret eden namussuzlarla ilgili bir şey söylememe de gerek yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben neyim ki, sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden namussuzlarla ilgili benim bir şey söylememe de gerek yok." ifadesini kullandı.

"Karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım." diyen Erdoğan, "Maalesef İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber Efendimize saygısızlığın, özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında adeta kanser gibi yayıldığı dönemden geçiyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Peygamber efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak, bizim şeref meselemizdir." dedi.

"Sağduyulu Avrupalıları bu tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz"

"Fransa ve genel olarak Avrupa, Macron’un ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların bu kısır, provokatif, çirkin, nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan," Sağduyulu Avrupalıları, kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir." şeklinde konuştu.

"Adeta, bunlar, Haçlı Seferini yeniden başlatmak istiyorlar"

Edoğan, "Lübnan'da bir felaket yaşanıyor, oraya güya istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni kovdular. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak. Adeta, bunlar, Haçlı Seferini yeniden başlatmak istiyorlar." dedi.

"Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi altındadır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdehale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Mevlana Camisine Alman polisinin girmesini bana Şansölye Merkel izah edemez"

Erdoğan, "Almanya'da Mevlana Camisine sabah namazında 100-150 kadar Alman polisinin girmesini bana Şansölye Merkel izah edemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüman'dan terörist, teröristten de Müslüman olmaz." ifadesini kullandı

Putin ile bir görüşmesi olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"'Artık bu işe Kafkaslar'da bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan ile görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapayım. Bu işi artık tatlı bir yere bağlayalım' dedik. Bu konuda samimi bir adım atalım. Bu işi bitirmek durumundayız."