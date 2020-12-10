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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 72'nci yıl dönümünde Türk vatandaşları ile tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik etti.

Bundan 72 yıl önce daha adil, daha özgür, daha insan odaklı bir dünya idealiyle kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlatan önemli bir belge olma özelliğini halen koruduğunu belirten Erdoğan, yönetim sistemini "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesi üzerine inşa eden bir ülke olarak, hayata geçirdikleri reformlarla vatandaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlayan pek çok engeli ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

Erdoğan, demokrasiyi güçlendirerek, hukukun işleyişini hızlandırarak, hak arama yollarını genişleterek ülkeyi hak ve özgürlükler alanında 18 yıl öncesine göre çok daha ileri bir noktaya taşıdıklarını aktardı.

Milletin talep ve beklentileri doğrultusunda, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde reform iradelerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günümüzde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne en büyük tehdidi, kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı oluşturuyor. Batı toplumlarında Kovid-19 salgınıyla beraber başta inanç ve ibadet hürriyeti olmak üzere beyanname ile güvence altına alınan vazgeçilemez hakların kullanımına yönelik engellerin arttığını görüyoruz. Milyarlarca Müslümanın yaşam hakkından adil yargılanma hakkına kadar temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, ifade hürriyeti kisvesi altında mukaddes değerlerin aşağılandığı, nefret dilinin medya organları ve devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Üyesi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda bu tehditleri dile getiriyor, ırk, din, dil ayrımı gözetilmeden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tam manasıyla uygulanması için mücadele veriyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Günü’nün bu yılki temasının 'Daha İyi İyileş-İnsan Haklarına Sahip Çık' olarak belirlenmesini, bu bakımdan son derece isabetli buluyoruz. Kovid-19 salgını sonrası yeniden şekillenecek dünyada, tüm politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması ve adaletsizlikleri giderecek etkin mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor."

Erdoğan, Türkiye'nin tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı ilhamla temel özgürlüklerin korunması için mücadele etmeye ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile bundan 72 yıl önce güvence altına alınan haklarına hala kavuşamamış milyonlarca insana umut ışığı olmaya devam edeceğini belirterek, gelecek günlerin tüm dünyaya sağlık, barış, refah ve huzur getirmesini diledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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