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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya ile ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediği belirtildi. Görüşmeye dair Kremlin'den de açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib’in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetmiştir. Cumhurbaşkanımız, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya’da Sayın Putin’le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etmiştir" denildi.

KREMLİN'DEN PUTİN VE ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE DAİR AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmeye dair Kremlin'den açıklama yapıldı.

Kremlin'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada liderlerin, başta Suriye konusu olmak üzere İdlip'deki durumun istikrara kavuşturulması ve oradaki terör unsurlarına karşı etkili tedbirler için ortak çalışmaların artırılmasının önemine değindikleri belirtildi.

Ayrıca askeri teknik alanda işbirliği de dahil olmak üzere bir dizi ikili konuya da değinildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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