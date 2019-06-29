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SON DAKİKATrump'tan Türkiye, S-400 ve F-35'ler ile ilgili çok önemli açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğann ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Japonya'daki G-20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. İki lider görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Erdoğan ile Putin'in Japonya'da yaptığı görüşme gündeminde ikili ilişkiler, Suriye ve enerji konuları yer aldı.

GÖRÜŞME ÖNCESİ İLK MESAJLAR: S-400'DE AKSAMA YOK

Görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Son dönemde ilişkilerimizde çok ciddi ivme yakaladık. İşbirliğinin S-400 mutabakatıyla ilerlediğini görüyoruz. S-400'ler konusunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil. Şu anda gözler, bu işin sevkiyatıyla ilgili süreçte. Vize muafiyetinde istediğimiz noktada değiliz" ifadelerini kullandı.

"AKKUYU'NUN 2023'TE DEVREYE ALINMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Erdoğan ayrıca, "Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması  ve santralin nükleer olmayan malzemelerinin Türkiye'den alınması bizim için çok önemli" dedi.

PUTİN: 6 MİLYON TURİST TÜRKİYE'DE 5 MİLYAR DOLAR HARCADI

Putin ise Rusya-Türkiye arasındaki ticari ilişkilere değinerek, "2018’de İkili ticaret hacmimiz yüzde 15 arttı. 6 milyon turist Türkiye'de 5 milyar dolar harcadı. 2018'de ikili ticaret hacmimiz yüzde 15 arttı" dedi. 

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

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