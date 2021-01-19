Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir." ifadesini kullandı.

"Bizler seferle mükellef kadrolar olarak samimiyetle çalıştıkça Rabb'im bize nice zaferleri nasip etmiştir. İnşallah bundan sonra da edecektir." diyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız." şeklinde konuştu.

"Kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız." dedi.

"Akıl ve vicdan sahibi herkes, güvenlikten diplomasiye kadar Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyor." ifadesini kullanan Erdoğan, "İhanetlerden, saldırılardan ve tuzaklardan kurtulan Türkiye, bugün artık bölgesinde ve dünyada dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

"Biz kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye bakacağız"

Erdoğan, "Biz kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye bakacağız." diyerek, "İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"Reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir"

"Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri, kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir." dedi.