Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya’dan Türkiye’ye uçuşların 22 Haziran itibarıyla başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 30 Temmuz’da Moskova’da düzenlenmesi planlanan Karma Ekonomik Komisyon toplantısında Türkiye-Rusya arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları ele alacaklarını dile getirdi.

Şuşa ziyaretinde Ermenilerin bölgede yol açtığı yıkıma bizzat şahit olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan’ın artık barışa ve iş birliğine odaklanması ve Üçlü Bildirilerin tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Suriye’de rejimin sahada ihlalleri artırdığına işaret eden Erdoğan, PKK-YPG’nin Afrin’de bir hastaneyi hedef almasında da görüldüğü üzere terör saldırılarını yoğunlaştırdığına ve bölgedeki terörist varlığının güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada ise Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde, Rusya'nın Türkiye ile hava ulaşımını yeniden başlatma kararı ve Rus aşısı Sputnik V tedarikinin başlaması konusunun ele alındığı ifade edildi.

Karabağ'daki duruma ilişkin son durumun da istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Görüşmede, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’nin çalışmaları olumlu olarak değerlendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli bildirilerinde öngörülen anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak için Rusya'nın çabalarına desteğini dile getirdi." denildi.

Açıklamada, her iki liderin de bölgedeki ekonomik kalkınma ve ulaşım altyapısının restorasyonu dahil koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını teyit ettikleri kaydedildi.

Suriye krizinin çözümüne dair konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada, "Rus ve Türk ordularının İdlib'de ve ülkenin kuzey doğusundaki gerginliğin tırmanmasını önlemeye yönelik ortak faaliyetlerinin ve bu bölgelerde kalan terörist gruplarla mücadele etmenin önemi vurgulandı.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şahsi temasları sürdürme konusunda anlaşan iki liderin görüşmesinde, Putin’in, Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la izlenimlerini paylaştığı bildirildi.