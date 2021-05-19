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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde İstiklal Marşı'mızı okuyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde İstiklal Marşı'mızı okuyacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 19 yıldır sağladığımız istikrar ve güven iklimi sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur." dedi.

Erdoğan, "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." diye konuştu.

"Yüzlerce masum insan teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlarca ecdadımızın adalet ve güvenlik şemsiyesi altında huzurla hayat sürdürülen yerlerin çoğunda bugün zulüm, çatışma, kin, nefret kol gezmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "(Filistin'de) Herkesin gözü önünde, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar. Ne yapmalı, alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs'te, Gazze'de ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında Erdoğan şunları söyledi:

"Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor. Şayet zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz."

Erdoğan, "İsrail'in zulmü altında inleyen masumların feryatlarına kulak tıkayanlar aslında kendi felaketlerinin zeminini hazırlamaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bugün Kudüs'te yaşananlara sessiz kalırsak yarın sıranın diğer mukaddes şehirlerimize de geleceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bugün tarihin üzerimize yüklediği sorumlulukları fedakarca yerine getirmezsek yaşadığımız toprakları bize zaten çok görenlerin yarın tepemize bineceğini biliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsinin tepesine biniyorsak, bölgemizi kana ve ateşe bulayanlara karşı da mücadele etmeyi sürdüreceğiz."dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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