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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahilde İftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde, yer sofrasında iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahilde İftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıttı.  Bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına oturan Erdoğan, orucunu burada açtı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, iftar yaptığı kişilerin yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan daha sonra sahildeki vatandaşlarla çay içip onlarla sohbet etti.


"23 HAZİRAN'I MİLLİ İRADENİN TECELLİ TARİHİ OLARAK GÖRÜYORUM"

İftarın ardından basın mensuplarının soruları üzerine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sandığa gitmeyenler, bu sefer sandığa giderek milli irade noktasında adeta kendilerini affettirmiş olacaklar. Milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak. 23 Haziran'ı milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum. Bu ülkede etnik noktadaki dayatmaları ortadan kaldıran biz olduk. Bölgesel noktada bütün bu dayatmaları kaldıran biz olduk. Kültürel noktadaki dayatmaları kaldıran biz olduk. Ve tam aksine hepsinin önünü biz açtık. Ve dedik ki, etnik milliyetçilik konusunda kimse böyle bir dayatma yapamaz. Bölgesel milliyetçilik noktasında böyle bir dayatma yapamaz. Kültürel milliyetçilik de yapamaz. Şuanda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Batı'da ne varsa orada var mı? Var. Kuzeyde ne varsa Güneyde var mı? Var. Türkiye'nin 81 vilayetinde üniversite var mı? Var. Hastaneler var mı? Var. Şu anda 56 vilayetimizde havalimanı var. Eskiden bunlar var mıydı? Yok. Bütün bunlarla artık halkını doğulu, batılı, kuzeyli, güneyli ayırt etmeksizin Türk'üyle, Kürt'üyle Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, tümüyle kucaklayan bir iktidar var. Bu Ak Parti iktidarı. Çünkü bizim temel değerlerimizden gelen bir anlayıştır. Bu da Yunus'un diliyle, 'Yaratanı severiz, yaratandan ötürü' ölçü bu. Biz böyle sevdik, halkımızın tümünü böyle kucakladık, böyle kucaklamaya devam ediyoruz. Bunu başardığımız anda bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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