Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salarha Tüneli Rize'nin 70 yıllık hayalidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vadi ile kıyıyı birleştiren Salarha Tüneli'nin Rize'nin 70 yıllık hayali olduğunu belirterek, " Artık hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik şekilde seyahat edebilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salarha Tüneli ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının başında açılışı yapılacak tünelin hayırlı olmasını diledi.

Doğu Karadeniz'in giderek gelişen ticareti, turizmi, sanayisiyle üniversitenin artan cazibesinin bölgedeki trafiği yoğunlaştırdığını belirten Erdoğan, Ovit tünelinin ardından dün hizmete açılan İyidere-İkizdere yolu ile Hurmalık tünellerinin bölgenin hem Kafkasya'ya hem güneye olan trafiğini daha da artıracağını söyledi. İyidere lojistik limanı ve deniz üzerinde inşa edilen Rize-Artvin havalimanının açılmasıyla bölgedeki insan ve yük trafiğinin çok daha fazlalaşacağını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salarha tüneliyle işte bu trafiğin önemli bir bölümünü şehir içinden çıkarıp çevre yolu üzerinden doğrudan arka tarafa veriyoruz. Vadi ile kıyıyı birleştiren bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Tünel sayesinde önceden 14 kilometreyi bulan ve neredeyse yarım saat süren dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir. Artık hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik şekilde seyahat edebilecek, transit yolcularımız da vakit ve yakıt kaybetmeden hedeflerine ilerleyebilecektir."

Erdoğan, tünelin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Bugün Rize için büyük öneme sahip bir başka projenin de temel atma törenini yaptıklarını dile getiren Erdoğan, Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'yle bu bölgede 1950'li yıllarda deniz dolgusuyla elde edilen alanların baştan sona yenileneceğini bildirdi.

Ticari alan olarak kullanılan bu bölgenin aradan geçen 70 yılın ardından artık hem yorgun hem de ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini belirten Erdoğan, "Projeyle bölgede bulunan 118 dükkanı, 184 ofisi ve 60 konutu yıkarak yerine Rize'mize yakışır yepyeni işyerleri ve ticaret merkezi inşa ediyoruz. Yatırım bedeli 308 milyon lira olan bu proje kapsamında şehrimize 404 ofis, 133 iş yeri, 455 araçlık bir otopark kazandıracağız. Projemiz tamamlandığında, bölge eskiden olduğu gibi Rize'mizin gözde ticaret alanı olmayı sürdürecektir." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyor, yıkılan yerleri de süratle yeniden inşa ediyoruz"

Deprem, sel ve toprak kaymasının, bulunduğu iklim ve coğrafi yapısı sebebiyle adeta ülkenin kaderi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Afetlerin ardından hemen enkaz kaldırma ve hasar tespiti çalışmalarını hızla tamamlıyor, vatandaşlarımızın zararlarını karşılıyor, yıkılan yerleri de süratle yeniden inşa ediyoruz." dedi.

Sel ve toprak kaymasının çok yaşandığı Karadeniz'de yakın zamanda Rize'nin de bu tür afetlerle karşılaştığını aktaran Erdoğan, "Antalya ve Muğla gibi orman yangınlarının, Kastamonu ve Sinop gibi sellerin ciddi tahribata, can ve mal kaybına yol açtığı yerlerde de yaraları sarıyoruz. İnşallah yakında bu bölgelere tekrar gelip çalışmaları yerinde göreceğim." ifadesini kullandı.

Ülkenin 81 vilayetinin her birinin canlarından bir parça olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Açılış ve üniversite programımızı da vesile ederek bu programa Rize'den başladık. Son dönemdeki yaşanan afetleri özellikle de müteakiben Rize'mizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayarak hemen kolları sıvadık. Bu kapsamda 378 afet konut, 10 dükkan ve 4 çay alım evini inşa ediyoruz. Daha önceki projelerle inşa edeceğimiz konut sayısı 548'i bulmaktadır.

Karadeniz'in tamamıyla birlikte Rize'mizin en önemli sorunu olan çarpık yapılaşmanın önünü kesmek için de çok önemli adımlar attık. Deniz dolgu alanlarından başlayarak riskli alanları yıkarak yeniden inşa ediyoruz. Bugün temelini attığımız proje bunlardan sadece biridir. İnşallah devamı gelecek."

Ayrıca turizm sektörü için Rize'nin cazibesini artırmak amacıyla çeşitli yatırımlar yaptıklarını belirten Erdoğan, eski sanayi alanlarını başka alanlara taşıyarak görüntü ve gürültü kirliliğine son vereceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut ve ticari alan inşası için yer bulmanın zor olduğu Rize'de Çaykur Sanayi Hal bölgesindeki 18 hektarlık alanda 1252 konut ve 360 ticari birim inşa edileceğini, yakında ihaleye çıkılacağını da kaydetti.

Tünelin açılmasıyla artık şehrin Salarha tarafına doğru büyüyebileceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nitekim Salarha'da inşası süren 465 konut ve 12 dükkanı önümüzdeki bahar aylarında vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Hemşin ve Güneysu'da da konut projelerimiz hızla ilerliyor. TOKİ'nin Türkiye'nin genelinde yürüttüğü konut kampanyalarından Rize'mizin ilçelerine düşen paylarla ilgili çalışmalar da sürüyor. Bu konutların Rize'nin geleneksel mimarisi ve tabiatıyla uyumlu olmasına özellikle önem veriyoruz.

TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar Rize'de 2 bin 797 konut tamamladık. 2 bin 59 konutun yapımına devam ediyoruz. Millet Bahçeleri projemizi Rize'de 3 ayrı alanda uyguluyoruz. Rize merkeze 392 bin metrekarelik, Güneysu'ya 42 bin metrekarelik, İyidere'ye 15 bin metrekarelik millet bahçeleri kazandırıyoruz."

Şehrin en önemli sembollerinden Ayder'de yenileme ve koruma projeleri uygulandığını da anlatan Erdoğan, "Yaylanın 21 bin 614 metrekarelik alanı kesin korunacak hassas bölge olarak tescillendi." ifadesini kullandı.

Ayder'in atık su, yağmur suyu, elektrik hatları, aydınlatma sistemleri ve tüm yollarının yenilendiğini, bunların önemli kısmının tamamlandığını dile getiren Erdoğan, "Atalarımız, dedelerimiz, babalarımız bize cennet gibi bir Rize bıraktı. Biz de evlatlarımıza, torunlarımıza, sonraki nesillere çok daha güzel, çok daha estetik, çok daha hayat kalitesi yüksek bir Rize bırakmakta kararlıyız. Kardeşlerim, sevgili gençler, çağın ihtiyaçları, insanımızın talepleri ve tabiatın güzellikleri arasındaki dengeyi en hassas şekilde kurarak inşallah bunu başaracağız." diye konuştu.

"Hem toprağımıza hem yeşilimize sahip çıkacağız"

Küresel iklim değişikliğinin Karadeniz Bölgesi gibi yerlerin önemini daha da artırdığını belirten Erdoğan, "Bunun için hem toprağımıza hem yeşilimize hem suyumuza hem denizimize ve hem de insanımıza sahip çıkacağız. Geçmişte şahit olduğumuz rant hırsına, cehalete, bencilliğe dayalı hoyratlıkların buralarda tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Unutmayınız başka Rize yok, başka Karadeniz yok, başka Türkiye de yok." dedi.

Bunun için eldeki güzellik, imkan ve potansiyellerin kıymetinin çok iyi bilinmesi mecburiyeti bulunduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rize'nin bir evladı olarak sahip bulunduğum imkanları bunun için sonuna kadar kullanmayı hem ülkeme hem milletime hem insanlığa karşı boynumun borcu görüyorum. Tüm milletimizle birlikte geçtiğimiz 19 yılda olduğu gibi 2023'e kadar geçecek süreçte ve sonrasında da eser ve hizmet siyasetiyle hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeyi sürdüreceğiz.

Türkiye'de bir kesim var, ağızlarını her açtıklarında '19 yılda siz yaptınız ki?' diye soruyor. Bu soruyu kimlerin sorduğunu biliyorsunuz değil mi? Böyle bir soruyu ancak ne kendisi ne anne babası ne de evlatları bu ülkede yaşamamış olan birisi sorabilir. Çünkü Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bizatihi bu milletin ta kendisidir. Şu Karadeniz'de Samsun'dan Artvin'e kadar hatta gümrük kapısına kadar neler yaptığımızı hepimiz biliyoruz değil mi? Hepsini koy bir kenara Rize'ye neler yaptığımızı biliyoruz değil mi? İşte bak bugün de yine ne yapıyoruz? Bir taraftan dün Hurmalık'taki o tünellerin açılışını yaptık. Bugün de Salarha Tüneli'nin açılışını yapıyoruz. Var mıydı bizim böyle tünellerimiz? Viyadüklerimiz var mıydı? Buyurun şimdi bunları açıyoruz. Onun için ben bu Bay Kemal'e ve CHP'nin tabanına sesleniyorum, gelin de Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok, ağacınız. Yaşı 30-35'in altında olanlar belki eski Türkiye'yi tam olarak hatırlayamayabilir. Ama en azından büyüklerinden dinlemiştir. 'Bu ülkeye 19 yılda ne yaptınız?' diyenlerin içlerindeki fitneyi, fesadı, kötü niyeti elbette biliyoruz."

"19 yılda toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık"

Ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetleri paylaşan Erdoğan, eğitimde derslik sayısını 343 binden 601 binin üzerine çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, dün 20 bin öğretmen atama törenini yaptıklarını hatırlatarak son atamalarla birlikte 713 bin yeni öğretmeni göreve başlattıklarını ifade etti.

Üniversite sayısını 76'dan 207'ye, personel sayısını 70 binden 181 bine ve üniversite öğrenci sayısını 1,5 milyondan 8 milyona yükselttiklerini belirten Erdoğan, hastane yatak sayısını da 164 binden 255 binin üzerine, nitelikli yatak sayısını ise 19 binden 164 bine çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, hizmete aldıkları 17 şehir hastanesiyle sağlıktaki hizmet kalitesini artırdıklarını vurgulayan Erdoğan, gençlik merkezi sayısını 9'dan 376'ya, spor tesisi sayısını da 1575'ten 3 bin 915'e çıkardıklarını kaydetti.

Yükseköğrenim yurtlarındaki yatak kapasitesini 182 binden 717 bine, burs ve kredi tutarını ise lisans öğrencileri için aylık 45 liradan 650 liraya yükselttiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamları yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için de 135 liradan 1950 liraya kendilerinin yükselttiğini dile getirdi. Son 19 yılda toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adalette 9 bin 349 olan hakim savcı sayısı 21 bin 904'ü buldu. Mahkeme sayısı adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 arttı. İçişlerinde mülki idare teşkilatımızı, belediyelerimizi ve muhtarlıklarımızı güçlendirdik. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarını İçişleri Bakanlığına bağlayarak bütünlüğü ve koordinasyonu sağladık. Milli savunmada sınır güvenliğimizi, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe Harekatları ile tahkim ederek güneyimizi kuşatmayı hedefleyen terör koridorunu yıktık attık. Ulaştırmada 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemizi 28 bin 284 kilometreye, 1714 kilometreden devraldığımız otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Karayolu tünel sayımız 83'ten 447 adede, karayolu tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 617 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuz 311 kilometreden 710 kilometreye ulaştı."

Demiryollarında toplam 1213 kilometre uzunluğundu hızlı tren ağı inşa ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki mevcut demiryollarını ise neredeyse tümüyle yenilediklerini söyledi.

Hava yollarında 26 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkardıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Rize'nin Artvin'le birlikte havalimanını da yapıyor muyuz? İnşallah yıl sonuna kadar havalimanımız da bitecek." dedi.

"Ardı ardına yaşanan nice saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik"

Son 19 yılda denizcilikte tersane sayısını 37'den 84'e, yat bağlama kapasitesini de 8 bin 500'den 18 bin 545'e yükselttiklerini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:

"İletişim teknolojilerinde 2002 yılında sadece 3 bin olan geniş bant abone sayısı bugün 84 milyona, elektronik devlet kullanıcı sayısı ise 56 milyona ulaştı. Çevre ve şehircilikte 79 ilde 61 milyon metrekarelik alanda 369 adet millet bahçesi projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık. TOKİ eliyle ülkemize toplam 1 milyon 100 bin konut ürettik ve 2 milyon 500 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Tarımda 2002 yılında 37 milyar lirayı bile bulmayan tarımsal gayri safi yurtiçi hasılamız, geçtiğimiz yıl 333 milyar lirayı geçti. Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Orman varlığımızı 2002 yılındaki 21 milyon hektar seviyesinden aldık, 23 milyon hektara çıkardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişlerinde 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısını 252'ye ulaştırarak Türkiye'yi dünyanın 5'inci büyük temsil ağına sahip ülke konumuna getirdiklerine dikkati çekerek, savunma sanayisinde de 2002 yılında 62 olan savunma alanındaki proje sayısının bugün itibarıyla 750'yi geçtiğini kaydetti.

Organize sanayi bölgesi sayısını 192'den 325'e yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, "22 endüstri bölgesi ve 79 teknopark kurduk. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 98 bin 162 megavata yükselttik. Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp, Amasra-1 kuyusunda da 135 milyar metreküp olmak üzere toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. Kültür ve turizmde dünya mirası listesinde olan varlık ve alanlarımızın sayısını 9'dan 19'a, kültür merkezi sayımızı 42'den 120'ye çıkardık. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla restore edilen eser sayımız 46'dan 5 bin 548'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Ne kadar özetlemeye çalışsa da son 19 yılda Türkiye'ye anlatması saatlere, günlere sığmayacak eser ve hizmetler kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Eskilerin dediği gibi insan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri. Biz hep eserlerimizle konuştuk, inşallah hep eserlerimizle anılacağız. Önümüzdeki dönemde çok daha fazla eseri milletimizin hizmetine sunmaya çalışmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde 2023 seçimlerine hazırlanıyor muyuz? Bir ve beraber miyiz? Bölünmeye asla fırsat vermeyeceğiz. Hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Unutmayın, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan, hep birlikte Türkiye.

Ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik. Bunca musibetin teki bile başka bir ülkede yaşansa veya geçmişte bizim başımıza gelseydi emin olun, ortaya çıkacak krizin altından bunlar kalkamazdı ama Allah'ın lütfuyla biz kalktık. Şimdi bütün bu felaketleri bir an önce inşallah temizleyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu millet, büyük bir millettir. Rize'nin uşakları, Allah'ın izniyle bu muhaliflere, bu ana muhalefete, bu terör örgütünün artıklarına pabucu bırakmaz. Hamdolsun, girdiğimiz her mücadeleyi kazandık. Bundan sonrasında da kazanacağız."

"TÜBİTAK ve TÜBA programlarında üst sıralarda yer alıyor"

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı'nda da konuşan Erdoğan, 2013'ten beri faaliyette olan Diş Hekimliği Fakültesinin halen 81 öğretim kadrosuyla eğitim ve diş hastalıkları tedavisi hizmetlerini yürüttüğünü ve yeni öğrencilerle birlikte mevcudun 452'ye ulaştığını belirten Erdoğan, yeni hizmet binası sayesinde hem eğitim öğretim hem de vatandaşlara verilen diş sağlığı ve tedavisi hizmetlerinin kalitesinin nitelik ve nicelik olarak yükseleceğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıl önce kurulan üniversitenin bugün geldiği yerin iftihar verici olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 15 fakültesi 3 yüksekokulu, 6 meslek yüksekokulu enstitüsü, 17 uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde görev yapan 1231 akademik personeli, 600'ü 51 farklı ülkeden olmak üzere toplam 18 bin 500 öğrencisiyle her geçen yıl artıyor, gelişiyor. Üniversitemiz bugün 2000 yılından sonra kurulan 128 üniversite arasında 12'nci sırada yer almaktadır, bu ciddi bir başarıdır. Uluslararası alanda da 1500 üniversiteyi kapsayan 2021 listesinde ülkemizi temsil eden 43 yüksek öğretim kurumundan biridir. TÜBİTAK ve TÜBA programlarında üst sıralarda yer alan üniversitemizi inşallah daha iyi yerlerde göreceğiz."