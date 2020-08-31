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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selde şehit olan Variyenli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

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