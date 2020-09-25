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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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