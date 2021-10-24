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Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda üçüncü kez Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son bir yıl içinde üçüncü kez Azerbaycan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda üçüncü kez Azerbaycan'a gidiyor

Edinilen bilgiye göre, 26 Ekim Salı günübirlik gerçekleşecek ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ topraklarında inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı, Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek, Erdoğan törende konuşma yapacak.

Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından 9 Aralık 2020'deki ziyaretinde Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla 10 Aralık'ta düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Erdoğan buradaki konuşmasında, "Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir." vurgusu yaptı.

Sembol şehir Şuşa'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a ikinci ziyaretini ise 15 Haziran 2021'de gerçekleştirdi.

Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret etti.

Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Ermenistan işgalinden kurtarılmış Şuşa'yı ziyaret etmesi, Azerbaycan'ın bağımsızlığına, sınır ve toprak bütünlüğüne verilen güçlü desteğin de göstergesi oldu.

Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı.

Beyannamede askeri, savunma sanayisi teknolojileri, enerji, taşımacılık, ekonomik ve insani ilişkilere kadar pek çok alanda iki kardeş devlet arasındaki ilişkilerin geleceğine yönelik yol haritası yer aldı.

Uluslararası camiaya mesajlar verdi

Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği de vurgulanan beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Ziyaretinde, Azerbaycan Meclis binasında bir konuşma da yapan Erdoğan, "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil, Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır." dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitabının ardından Türk ve Azerbaycan şehitliğine geçen Erdoğan, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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