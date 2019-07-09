  • BIST 97.839
  • Altın 255,906
  • Dolar 5,7284
  • Euro 6,4142
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 28 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Sözlerini tutmadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Sözlerini tutmadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye Balkanların Avrupa Atlantik Kurumuna entegrasyonuna daima güçlü destek vermiştir, vermeyi de sürdürecektir. Avrupa genelinde ayrımcı dışlayıcı akımlar Avrupa'nın geleceğini ve umut olma potansiyelimi tehdit ediyor. Sürecin kurucularından Türkiye'nin 2020-2021 dönem başkanlığını üstlenme konusunda fikir birliği sağlanmasında memnuniyet duyduk. İİT ve G20 dönem başkanlığımız gibi Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin dönem başkanlığını da başarıyla icra edeceğiz.

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

Son birkaç yıldır bölgede çok ciddi insan hareketliliği yaşanıyor. Yoğun bir düzensiz göç baskısıyla karşı karşıyayız. AB ülkeler sayıları onlarla ifade edilecek mülteci kotalarıyla hala anlaşamazken Türkiye 4 milyonda fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. BM rakamlarına göre Suriyeliler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. AB'ye düzensiz geçişleri yüzde 99 oranında azalttık. Bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik. Mülteciler için Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmedi.

İstanbul'un Sofya ile birlikte aday oldukları daimi sekreteryaya ev sahipliği konusunda geçtiğimiz yıl ortaya çıkan uzlaşı çerçevesinde çözümün karara bağlanmasını umuyoruz. Saraybosna - Belgrad otoyolu projesi son derece stratejiktir. Otoyol projesine ilişkin hem Sırbistan hem de Bosna Hersek tarafıyla gerekli mutabakatı imzaladık. Otoyolun yapımına en kısa zamanda başlamayı umuyoruz.

Ülkelerimiz arasında dijital alt yapı ağlarını güçlendirmemiz önemlidir. Kamu yatırımlarını planlarken muhakkak siber güvenlik, dijital ekonomi ve AR-GE çalışmalarını ihmal etmemeliyiz. Balkan ülkeleri olarak en büyük kaynağımız teknoloji anadiline sahip genç nüfusumuzdur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Savaş' diyen HDP'lilere tokat gibi cevap09 Temmuz 2019 Salı 10:14
  • Komandoları taşıyan 50 araçlık konvoy Hatay'a ulaştı09 Temmuz 2019 Salı 09:53
  • PKK'ya bir darbe daha09 Temmuz 2019 Salı 09:50
  • AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Endişeliyiz09 Temmuz 2019 Salı 09:39
  • Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı09 Temmuz 2019 Salı 09:38
  • Motorinde 15 kuruş indirim09 Temmuz 2019 Salı 09:34
  • Türkiye ve dünya gündemi 9 Temmuz 201909 Temmuz 2019 Salı 09:28
  • Tamamı görevde 176 asker hakkında gözaltı kararı09 Temmuz 2019 Salı 09:25
  • Libya’da serbest bırakılan 6 Türk yurda döndü09 Temmuz 2019 Salı 09:00
  • Çinli kadının boğazını kesip evle birlikte ateşe verdiler!09 Temmuz 2019 Salı 07:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti