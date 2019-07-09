Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Sözlerini tutmadılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye Balkanların Avrupa Atlantik Kurumuna entegrasyonuna daima güçlü destek vermiştir, vermeyi de sürdürecektir. Avrupa genelinde ayrımcı dışlayıcı akımlar Avrupa'nın geleceğini ve umut olma potansiyelimi tehdit ediyor. Sürecin kurucularından Türkiye'nin 2020-2021 dönem başkanlığını üstlenme konusunda fikir birliği sağlanmasında memnuniyet duyduk. İİT ve G20 dönem başkanlığımız gibi Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin dönem başkanlığını da başarıyla icra edeceğiz.

SÖZLERİNİ TUTMADILAR

Son birkaç yıldır bölgede çok ciddi insan hareketliliği yaşanıyor. Yoğun bir düzensiz göç baskısıyla karşı karşıyayız. AB ülkeler sayıları onlarla ifade edilecek mülteci kotalarıyla hala anlaşamazken Türkiye 4 milyonda fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. BM rakamlarına göre Suriyeliler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. AB'ye düzensiz geçişleri yüzde 99 oranında azalttık. Bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik. Mülteciler için Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmedi.

İstanbul'un Sofya ile birlikte aday oldukları daimi sekreteryaya ev sahipliği konusunda geçtiğimiz yıl ortaya çıkan uzlaşı çerçevesinde çözümün karara bağlanmasını umuyoruz. Saraybosna - Belgrad otoyolu projesi son derece stratejiktir. Otoyol projesine ilişkin hem Sırbistan hem de Bosna Hersek tarafıyla gerekli mutabakatı imzaladık. Otoyolun yapımına en kısa zamanda başlamayı umuyoruz.

Ülkelerimiz arasında dijital alt yapı ağlarını güçlendirmemiz önemlidir. Kamu yatırımlarını planlarken muhakkak siber güvenlik, dijital ekonomi ve AR-GE çalışmalarını ihmal etmemeliyiz. Balkan ülkeleri olarak en büyük kaynağımız teknoloji anadiline sahip genç nüfusumuzdur.